Mäekülas keeras otsasõiduohus juht oma auto teelt välja

TEEOLUD

Täna varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugimaanteedel valdavalt soolaniisked või lumised. Põhja- ja Lääne-Eestis sajab lund ning võib ka tuisata. Teetemperatuurid on miinuspoolel, mistõttu võib teedel paiguti esineda kiilasjääd. Teedel on libeduse oht!

Ilmaprognoosi järgi on täna päeval pilves ilm ja hommikupoolikul laieneb lumesadu üle Eesti. Saartel läheb sadu üle lörtsiks ja vihmaks. Pärastlõunal sajuhood harvenevad, kuid paiguti võib tekkida udu. Õhutemperatuurid püsivad täna päeval valdavalt –4 ja +2 kraadi vahel. Rannikualadel võib puhuda tuul puhanguti kuni 15 m/s. Teedel võib esineda jäidet ja päeva jooksul püsib teedel endiselt libeduse oht!