Ilmaprognoos: sulal ei paista lõppu

Reedel jõuab Skandinaaviasse uus madalrõhkkond, selle serv laieneb Eesti kohale ning tõstab lõuna- ja kagutuule tugevaks ja toob lisaks niiskust. Öösel on kohatisi sajuhooge enamasti lörtsi, saartel ka vihmana. Hommikul jõuab uus sajuala Lääne-Eestisse ja laieneb päeval üle Eesti. Sajab põhiliselt lund ja lörtsi, Lääne-Eestis pärastlõunal ka vihma. Õhtu poole muutub sadu kõikjal vesiseks. Tuul pöördub edelasse ja ulatub rannikul puhanguti 15, saartel 18 m/s. Õhutemperatuur on öösel –2...+1, päeval +1...+4, vaid ennelõunal on Ida-Eestis veel veidi alla 0 °C.