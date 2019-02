Mõmmikule saab uue kodu leida veel homseni

Omniva vastutustundlikkuse juht Kristina Seema ütles, et Eesti inimesed armastavad head teha. «Meil on kirjeldamatult hea meel, et kampaania on osutunud veelgi populaarsemaks kui möödunud aastal ning inimesed sellise taaskasutusideega kaasa on tulnud,“ märkis ta.

Mõmmikute ja muude mänguasjade kogumisega heategevuslikul eesmärgil on hoogsalt kaasa läinud ka mitmete ettevõtete kollektiivid.

Telia personalidirektor Janika Kuusiku sõnul soovib Telia ettevõttena panustada sellesse, et Eesti oleks parem paik nii elamiseks kui töötamiseks ning Mõmmiku kampaaniaga liitumine annab selleks suurepärase võimaluse igale töötajale. ,«Vastutustundlikkus ja keskkonnasäästlikus ei ole Telia jaoks paberile kirja pandud moodsad lubadused, vaid need on väärtused, mis on iga meie töötaja DNA-s ning mille järgi me ettevõtte ja inimestena igapäevaselt ka päriselt toimetame,» ütles Kuusik.

Selleks, et teele pandud mänguasjad just kõige õigema lapseni jõuaks, on Omniva jõud ühendunud organisatsioonidega MTÜ Naerata Ometi, Eesti Lasterikaste Perede Liit, MTÜ Aarete Laegas ja Lasnamäe sotsiaalkeskus.

Paljud lapsed saavad jõulude ajal rohkelt kingitusi, sealhulgas ka mitmeid uusi mänguasju. Selleks, et endised lemmikud ei jääks kasutult seisma on Omniva ellu kutsunud projekti, mille raames leitakse kasutuseta jäänud mänguasjadele uued omanikud. Mänguasjade saatmiseks saab kampaanias registreeruda veel pühapäevani, 10. veebruarini.

Kampaania toimub teist aastat ja kui eelmisel aastal koguti mänguasju ainult Eestis, siis tänavu üle kogu Baltikumi.

Möödunud aastal saatsid inimesed ligi 20 kaubaalusetäit mänguasju, mis edastati mitme abiorganisatsiooni vahendusel uutesse kodudesse. Saadetiste hulgas võis märgata legosid, lauamänge, raamatuid aga ka pehmeid mänguasju.