Reede õhtul Sarma ralli legendi kirjutamise ja rajaga tutvumise järel nentis Murakas, et teed on Lätis ägedad ning tõeliselt talvised. Laupäeval ootas ees kaheksa kiiruskatset kogupikkusega 100,28 kilomeetrit ning ekipaaže läks rajale 71.

Ta märkis, et nende viimane start oli mullu Saaremaa rallil. "Auto on suures plaanis samas korras nagu see siis jäi. Mõned pisikesed täiendused ja regulaarsed hooldused oleme teinud," sõnas ta