Paide võrkpalliklubi treener Piret Reinfeld ütles, et EVF-i karikavõistluste süsteem on üles ehitatud nii, et I finaalis on kuus vanuseklassi tugevaimat võistkonda, II finaalis viis järgmist, III finaalis viis järgmist ja nii edasi. "Meie oleme oma A-klassi neidude võistkonnaga siiani kenasti 15 parema seas püsinud," nentis ta.