Ega iga päev avane võimalust päästeauto küljes turnida. Pühapäeval olnud 112-päeval oli väikestel ja suurtel huvilistel see võimalus olemas.

Täna on hädaabinumbri 112 päev. See tähendab, et osad päästjad teevad täna vilkurite sähvides lustisõitu.