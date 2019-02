Rongisõitjad bussidest enam naljalt maha ei jää

Järvamaa ühistranspordi keskuse juht Harri Lepamets põhjendas endisi ebamõistlikke väljumisaegu sellega, et raudteedel tehti möödunud aastal remonti ja rongide sõiduajad muutusid tihti.

Näiteks Türi suuna bussisõiduplaan kehtis oktoobrist, aga see ei kippunud jaanuaris kuidagi enam kattuma rongisõitjate vajadustega. «Aasta lõpu poole tehtud lühiajaliste remontide põhjal ei hakanud me graafikut kohe muutma, sest need ajad muutusid pidevalt,» selgitas Lepamets.