Päästeamet: ettevaatust, jääolud on muutlikud

Selleks et tagada võimalikult ohutut jääle minekut, tasub kontrollida jää paksust kaardirakenduselt. Andmeid uuendavad päästjad kord päevas seni, kuni on näha, et jääolud on muutunud taas stabiilseks, mis tähendab seda, et jää on üle kümne sentimeetri paks ja ilmateade lubab pidevat külma.