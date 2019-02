Noored sõidumehed näitasid Otepääl kiiret minekut

Koosa lisas, et puhta ja veatu sõiduga oli võimalik saavutada väga hea tulemus.

Toomas Kärp tunnistas, et kuna rajad on Otepää rahvasprindil alati suhteliselt kitsad olnud ja seekord oli ka segav ilmafaktor, siis võttis temagi ette vigadeta kindlalt lõpuni sõitmise taktika. „Kahjuks või õnneks sain oma karistused kohe esimese vooru esimeses sõidus, kui unustasin peale ühte trampliini ja kurvi taga oleva tünnidega tehtud põike, kuhu ma 95km/h kiiruselt enam pidama ei saanud ja ühele neist tünnidest otsa olin sunnitud sõitma. Seega oli vaja tagurdada ja 1km edasi ei suutnud veel ühte kurvi õige raadiusega läbida, kus tuli veel üks tagurdamine. Edasi sõitsin ülejäänud viis katset mitte kõige kiiremini, aga siiski vigadeta,“ kirjeldas ta. „Järgnevatel katsel olid konkurendid samuti vallis kinni. Peale võistlust tulemusi oodates sai juturingis taaskord kinnitust tarkus, et rallit võita ei pea kiiruskatseid võitma. Audi S1ga 4WD klassis võitnud Raoul Renser ei võitnud ühtegi katset ja esikolmik oli lõpuks 4 sekundi sees, mina kaotasin teiseks tulnud Andri Sirbile lõpuks vaid 0,5 sekundit. "