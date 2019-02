Türi noored kauplesid ettevõtluslaadal ehetega

Kolme neiu ettevõttest kirjutas Järva Teataja pikemalt eelmise aasta lõpul ilmunud ettevõtluslehes, siis oli asi veel nõnda värske, et tooteid ajakirjanikule ette näidata polnud ning idee firmast ja toodangust oli vaid nende peas.

Novembris antud usutluses ütlesid Maria Laur, Anette Orusalu ja Karin Nugiseks, et nende loodud õpilasfirma kavatseb hakata tootma ja turustama käsitööehteid.

Karin Nugiseks täpsustas, et kavas on teha puidust kaelaehteid ja võtmerõngaid. „Õpetaja Aave Päeva tutvustas majandusõpetuse tunnis õpilasfirma võimalust ja Maria idee oli teha ehteid,“ lisas ta. Maria Lauri sõnul pole käsitööehete tegemine küll maailma muutev idee, kuid nende soov oli luua oma firma ja saada kogemusi. Ükski neiu ei välistanud toona, et nad võiksid edaspidi ettevõtjaks hakata.