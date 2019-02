Kontrollitud kortermajadest oli tuleohutus korras vaid viiendikul

Tähe lisas, et kortermajade trepikojad ei ole mõeldud kolikambriteks vaid justnimelt majast ohutuks väljumiseks olukordades, kui on juhtunud halvim. „Kortermajade ühiste pindade jagamisel tuleb arvestada kõigiga - see tähendab, et enda isiklikke asju ei ole mõistlik teistel jalus hoida. Sinu lapsevanker või jalgratas võib saada kellelegi saatuslikuks. Seepärast olime seekord ka karmimad kui tavaliselt ning hoolimatutele allahindlusi ei teinud. Evakuatsiooninõuete rikkumiste suhtes on Päästeametil täisleppimatus,“ lisas Tähe.