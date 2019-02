Vargamäel avatakse „Tõe ja õiguse“ tõsielulist tagapõhja

SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel pedagoog-programmijuht Kristi Kirss andis teada, et mälestuspäeval avataval näitusel saab tutvuda, missugused olid Pearu, Andrese, Krõõda ja teiste tegelaste tõsielulised vasted nind mismoodi sarnanesid nad oma kirjanduslikele teisikutele. Tammsaare muuseum Vargamäel varahoidja-kuraator Siiri Kvelli sõnul inspireeris Tammsaaret kodukant ja siinsed inimesed: „Tammsaare emas Annes on leitud sarnasusi nii Krõõdale kui Marile. Ann oli heleda häälega nagu Krõõt ja tugeva kehaehitusega nagu Mari. Kirjaniku isast Peetrist leiame aga samasuguse töötegija nagu oli romaanis Andres.“

Kvelli sõnul on kirjanik teostes kasutanud ka enda iseloomujooni ning just Indreku tegelaskujus on palju Tammsaaret ennast. „Mõlemad on mõtlikud, õrnaloomulised ja süvenenud raamatumaailma,“ ütleb Kvell.