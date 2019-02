Õpilased tervitasid sõpruslinnade koole nende emakeeles

Õpilasesinduse liige Kenzo Brauer ütles, et kuna koolis on sõpruslinnade kuu, siis tuligi idee sõbrapäeva puhul midagi erilist teha. Idee jõudis mõttest teostuseni koostöös kooli huvijuhi Helen Trugiga. «Tervituste sõnastamisel olid abiks aineõpetajad ning näiteks ukrainakeelse tervituse aitas meil teha kooli õpilane Yuliya, kes on pärit Ukrainast,» selgitas ta.