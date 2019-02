Nädalavahetusel ootab meid tõeline kevadilm

Reede öösel riivab Eestit madalrõhulohk. Kohati sajab veidi lörtsi ja vihma. Päeval tugevneb kõrgrõhuala mõju ning ilm on sajuta ja selgem. Puhub tugev edelatuul ja seda eriti põhjarannikul, puhanguid on Soome lahe ääres kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on öösel 0..+3, öö hakul Ida-Eestis kuni -1, päeval +2..+6°C.

Ilm reedel FOTO: kuvatõmmis: ilmateenistus.ee

Laupäeval liigub üle Eesti kõrgrõhuhari. Ilm on sajuta - öösel on pilvi enam, päev tuleb selgema taevaga. Lääne- ja edelatuul jääb öösel üürikeseks pisut nõrgemaks. Hommikul tugevneb edelatuul uuesti ja päeval on taas puhanguid kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on öösel 0..+3, sisemaal võib pool kraadi ka 0°C-st madalamale langeda, päeval +3..+6°C.

Ilm laupäeval FOTO: kuvatõmmis: ilmateenistus.ee

Pühapäeva öösel liigub aktiivsena püsiv madalrõhkkond üle Lapimaa kagusse ja selle jõulist survet on Eestis tunda eelkõige tugeva lääne- ja loodetuulena. Päeval tõusva õhurõhu foonil jääb tuul vaiksemaks Lääne-Eestis ja alles õhtul Ida-Eestis. Öösel sajab mõnes kohas veidi vihma ja lörtsi, päeval on laialdaselt selget taevast. Õhutemperatuur on öö hakul +1..+3, pärast keskööd langeb sisemaal 0..-2°C-ni, päeval tõuseb 0..+2, saartel kuni +4°C-ni.

Ilm pühapäeval FOTO: kuvatõmmis: ilmateenistus.ee