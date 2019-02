Jaanuaris hukkus tulekahjudes neli meest

Kaks inimest hukkusid suitsetamisest ja üks lahtise tule kasutamisest alguse saanud tulekahjus. Ohutum on suitsetada ruumidest väljas ning pärast suitsetamist tuleb veenduda, et sigaret sai kustutatud. Põleva sigaretiga mugavalt voodisse või tugitooli pikali heitmine on eluohtlik.