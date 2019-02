Lisaks jätsid politseinikud tee äärde puhkama veel neli juhti, kelle puhul jäi lõplik mõõtetulemus küll seaduse silmis lubatu piiresse, kuid kahel juhul oli sõit alanud Viljandist ja ühel juhul Valgast, mis tähendab, et oma teekonna alguses polnud juhid ilmselt oma kainuses veendunud.

Paide politseijaoskonna patrullitalituse juhi Halar Hallimäe sõnul ei ole reidi tulemustes midagi rõõmustavat. „Lisaks juba mainitud juhtidele avastasime ka ühe juhtimisõiguseta inimese ja neli juhti, kes ületasid lubatud sõidukiirust. Seda on ilmselgelt liiga palju, seetõttu korraldame ka edaspidi samasuguseid aktsioone,“ lausus Hallimäe ja lisas, et autojuhile peaks olema aabitsatõde, et alkoholi tarvitanuna rooli ei istuta.