Nädalavahetuse sulailmad tegid puudele sedavõrd sooja pai, et nüüd jooksevad need juba peaaegu igas maakonna nurgas.

Eelmisel nädala teises pooles sai Urmas Glase Esnas esimese vahtramahla saagi. «Olen juba aastatega õppinud märkama, et vaher on varajane mahlataja ning kui väljas kõiguvad kraadid plussi ja miinuse piirimail, on õige aeg katsetada,» rääkis ta.