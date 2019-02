Kui paakautodega on nii, et üks uutest masinatest jõuab ka Aravete komandosse, siis uute ATVdega siinsete päästekomandode tehnikapark ei täiene.

Päästeameti kommunikatsiooniosakonna nõunik Berit-Helena Lamp ütles, et ei Paide, Türi, Koeru ega Aravete komandodesse ATVsid praegu ei tule, lähimad komandod, kus ATVd on, on Raplas ning Väike-Maarjas.