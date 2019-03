Folk kogub vinüüle, CDsid ja VHS-kassette

Türi vallast pärit Triin Amur on festivali kujunduspealik ja Triinule meeldib taaskasutus. Eelmisel aastal näiteks, valmisid festivali lava- ja pärimeetrikujundused 5000 vanast CD-plaadist ning suurest hulgast VHS lindist.

Ka sel aastal on need CD-plaadid ja lindihunnik kasutusel, küll aga on Triinul ka uued ideed ja seoses sellega ka vajadus vinüülide järele.