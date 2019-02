Iseseisvuspäeval kaunistatakse Tallinna-Tartu maanteel üks tont sinimustvalgesse

Selgub, et jõulude ajal kehastub tont päkapikuks ja naistepäeval püüab sootu olend pilku lehvivate patsidega. Kes ja kuidas tonti kaunistab, seda omavahel kokku ei lepita, sest nii väikses külas, nagu seda 15 püsielanikuga Hermanni on, pole seda lihtsalt tarvis. «Oleme kokkuhoidev kogukond, üheteistkümnest talukohast on üheksa suitsu, kes elavad üheteistkümne kilomeetri raadiuses ehk silmaulatuses, info liigub kokku leppimata kiiresti,» on selgitanud külavanem Malle Siilak.