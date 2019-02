Pidulikul aastapäevaaktusel anti üle Järvamaa vapimärgid

Mihhail Feštšin, kes on rahvuselt ukrainlane, on eeskujuks paljudele eestlastele ja teistest rahvustest inimestele, kes elavad Eestimaal, kuidas tegelikult peaks rahvustevaheline integratsioon toimuma, kuidas väärtustada riiki, kus elad. Mihhail Feštšin on tõeline eestimaalane, kelle südame asjaks on olnud Paide linna ja Järvamaa areng. Paide inimesed on usaldanud Mihhaili, ta on juba 22 aastat olnud Paide linnavolikogu liige.