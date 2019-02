Paide linn jagas aastapreemiaid

Õie Vilman on õpetajana töötanud ligi 40 aastat, sellest viimased neli hariduslike erivajadustega laste õpetajana. Ta märkab iga lapse omapära, arvestab sellega ja läheneb neile individuaalselt. Ta suunab ja motiveerib. Õpetaja Õie rõõmsameelsus ja sõbralikkus aitavad võita laste poolehoidu ning õppimine on kergem ja tulemuslikum. Ta on loonud õpilastele turvalise keskkonna, kuhu on hea tulla ning kus on hea õppida. Õie Vilman oskab kasvatada lastes austust üksteise vastu. Ta otsib alati lahendusi ja on valmis selleks ka oma vaba aega panustama.