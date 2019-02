Vähem kui nädal on aega 10 000 euro võitmiseks

"Negavati" projektijuht Kadi Mitt soovitab nendel noortel, kes soovivad osa saada põnevast ja sisukast koolitushooajast, kuid kellel ei ole veel olemas ideed, millega konkursile tulla, esmalt enda ümber ringi vaadata. „Kas sul jääb kodus, koolis või töökohas midagi alalõpmata üle? Mõtle, saab seda kuidagi taaskasutada? Või tajud, et sind ümbritsevatel inimestel ei ole piisavalt teadmisi keskkonnateemadel? Äkki annab teadlikkust tõsta mõne kampaaniaga? "Negavati" konkursile oodatud ideede ampluaa on tõesti lai. Selleks võib olla mõni IT-rakendus, disainiprojekt, hariduskampaania, tehnoloogiline arendus vms. Samuti ei oota me esmalt detailideni viimistletud lahendust ja prototüüpi, sest kõik see sünnib "Negavati" koolituste käigus," selgitab Mitt.