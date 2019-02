Maaparandajast riigikogulane suurfilmi tegijale: kraavi kaevatakse ikka kuival ajal

«Tammsaare "Tõde ja õigus" keerleb väga paljuski kraavikaevamise ümber. Loomulikult on see üks kandev teema ka Tanel Toomi filmis. Film oli väga tugev ja vajalik, et mõista eestlaste elu ja mõtteid. Kahjuks tundub, et eestlastele on kaduma läinud kraavikaevamise tähendus ja see, kuidas seda tehti. Olen hariduselt hüdrotehnikainsener, mis maakeeli tähendab ka maaparandust. Lisaks mitme maaparandusühistu juhatuses, mis tegelevad maaomanike kraavide ühise hooldusega. Kraavi kaevatakse reeglina kuival ajal (madala veega) ja alati suudmest ülespoole, et vesi saaks kogu aeg ära joosta. Kuskil vee all labidaga sobrades ei saa õiget sügavust ega kallet, nõlvusest rääkimata. Filmis kaevati kraavi täpselt vastupidi ja suures vees...ja mida kaugemale kraaviga jõuad, siis seda rohkem vett peale tuleb. Nii ei saa miskit teha!» arutleb Marrandi.