Väätsa Agro sai vabatahtlike toetamise eest tunnustada

„Iga hetk vabatahtlike päästjate, merepäästjate ja abipolitseinike tegevusest on tähendusrikas, sest üheskoos aidatakse hoida turvalisust oma kogukonnas. Riigi ja vabatahtlike koostöös loodud turvatunne on tugevam – iga vabatahtlik on oma kodukoha turvalisust luues mitte abstraktselt vastutav asutus, vaid tuttav inimene, kes on oma kogukonna turvalisuse eestkõneleja,“ rääkis vabatahtlike valdkonna eest vastutav asekantsler Viola Murd vabatahtlikele. Samuti tõstis ta esile vabatahtlike toetajaid. „Ohutu ja turvaline käitumine saab alguse kodust, lasteaiast, koolist ja ka töö juurest. Omavalitsused ja ettevõtjad, kes panustavad vabatahtlike toetamisse, loovad sellega turvalisust. Samuti teevad seda tööandjad, kes julgustavad oma töötajaid võtma osa vabatahtlikust tegevusest,“ lisas Viola Murd.