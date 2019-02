Järvamaale loodi uus naabrivalve piirkond

Eesti Naabrivalve maakondlik arendusjuht Jüri Siim andis teada, et liitujateks oli kuus majapidamist. See oli 13. naabrivalve piirkond praeguse Paide linna piires. Maakonnas tervikuna on loodud 34 naabrivalve sektorit 685 liikmega.