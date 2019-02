Valimisringkondade elanike statistiline portree reedab järvakate kohta nii mõndagi

Teemade valikul keskenduti lubadustele, mis on erakondade valimisprogrammides ja ka valimiskampaanias rohkem tähelepanu saanud. Nendeks olid sissetulekud, pensionäride ja laste osatähtsus rahvastikus, pere- ja rahvussuhted, transport, aga ka elanike üldine heaolu ja tervis.

Näiteks Järva- ja Viljandimaa valimisringkonnas on rahvastiku seas statistiliselt kõige rohkem eestlasi, lausa 95%. Tõsi, sama palju eestlasi on ka Saare- Lääne- ja Hiiumaal, kuid näiteks Harju- ja Raplamaal ning Lääne-Virumaal on eestlasi märksa vähem.

FOTO: kuvatõmmis: stat.ee

Paraku näitab statistika ka seda, et Järva- ja Viljandimaa on kimpus vananeva rahvastikuga ja noori on vähe. Seda näitab vanaduspensioni saajate osatähtsus rahvastikus, mille protsent on meil 26.

FOTO: kuvatõmmis: stat.ee

Abielu ei näi järvakad ja viljandimaalased väärtustavat, selle näitajaga oleme valimisringkondades viimaste seas. Abielusündimuse osastähtsus on meil vaid 26%, samas kui näiteks Ida-Virumaal on see näitaja 57%.

FOTO: kuvatõmmis: stat.ee