Järva valla noorsootöötajad koolitasid end

Nädala alguses toimus koostöös Viimsi Huvikeskusega Järva valla noorsootöötajate Koolituse eesmärgiks oli luua Järva valla noorsootöötajatele ühtne alus noorsootöö struktuuride, mõistestiku ja printsiipide mõistmiseks. Haldusreformist tingituna on muutunud ka noorsootöö struktuurid Järva vallas. Selleks, et noorsootöö ühiselt areneks ning meeskond hõlpsamini toimiks on oluline luua ühine terminoloogiline alus ja arusaam noorte valdkonnast.