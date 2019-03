Väätsakad kuulutasid pühapäevaks välja jäärajavõistlused

Ettevõtmise eestvedaja Igor Roosmaa ütles, et kirjapanekuga alustavad nad võistluspäeva hommikul kl 8st ja esimene võistlussõit on kaks tundi hiljem.

Eraldi arvestust peetakse mitmes võistlusklassis, naistest-noortest, kahe- ja nelikveoliste masinateni. Ei puudu ka vabaklass ning ühissõiduga „Väätsa kunni“ väljaselgitamine. Tasub teada, et võistlustel on kiivri kandmine kohustuslik.

ILM

Kuna ilmastikuolud on kahtlased, on oht, et võistlus tuleb siiski edasi lükata/ära jätta, aga see otsustatakse hiljemalt laupäevaks.