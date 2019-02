Algava jahiaasta märksõnaks on ohutus

„Jahipidamise üks osa on seotud relvadega, mis on suurema ohu allikas,“ ütles EJS-i tegevjuht Tõnis Korts. „Seetõttu on sellel aastal meie suurim tähelepanu jahirelvadel ja nende käsitlemisel, sest on äärmiselt vajalik, et igaüks oma relva tunneks ning oskaks sellega ohutult ümber käia,“ põhjendas ta. „Jahiseaduses ja eeskirjades on mitmeid punkte, mis käsitlevad jahiohutust, mida tasub jahimeestel aeg-ajalt enne jahti üle korrata,“ lisas Korts.