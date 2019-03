Oluline ohutusinfo: kontrolli enne pikemat sõitu, kas tee võib olla libe

Taivo Mölli sõnul on Eestis kõige sagedasem ootamatu libeduse põhjustaja kiire temperatuuri langus pärast sademeid. “Teed on siis reeglina märjad ja niiskus ei jõua enne miinuskraadide tekkimist ära kuivada. Kuigi teehooldajatel on see info reeglina olemas, siis lihtsalt füüsiliselt ei jõuta kõiki teid kohe soolaga üle puistata ja selline laussoolamine ei ole igal pool ka mõistlik,” rääkis Taivo Möll.