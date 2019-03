Kurb statistika: eestlased ei tee komplimente ega naerata piisavalt

Uuringu tellinud Tele2 klienditeenindusdirektori Sirli Seliovi sõnul selgus, et vaid 13 protsenti naistest ja 19 protsenti meestest arvab, et eestlased teevad piisavalt komplimente. “Keskmisest veidi paremaks hindasid olukorda muust rahvusest inimesed. Ida-Eesti elanikest pidas näiteks komplimentide taset piisavaks 30, samas kui Lääne-Eestis vaid kuus protsenti,” rääkis Seliov.

“Hea komplimendi valem on personaalsus ja siirus – tuleb tunnustada asja, mis sulle teise inimese juures päriselt positiivselt silma hakkab või milles ta on hea. Teiste inimeste tunnustamisega ei tasu oodata täiuslikku hetke, vaid teha seda siis, kui tunne tekib,” soovitas Seliov.

Norstati uuringust selgub, et 72 protsenti eestlastest arvab, et nende kaasmaalased ei naerata piisavalt. “Vähene naeratamine on jäänuk nõukodude ajast kui seda peeti pigem kahtlaseks või naiivseks ning levis nali, et see, kes naerab, ei saa olukorrast lihtsalt aru. Paljud teadusuuringud aga näitavad, et naeratamine tugevdab immuunsussüsteemi, vähendab valu, ergutab aju, pikendab eluiga ja isegi treenib lihaseid,” rääkis Seliov.