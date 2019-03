Koolitants vallutab Paide

Koolitants on midagi enneolematut ja ainulaadset – see sünnib siin ja praegu. Tuleb pühenduda ja anda endast parim just nüüd. Saal on täis publikut ja kaasaelajaid. Õhus on ootusärevust ja pinget. See on hetk, milleks tantsijad ja juhendajad on valmistunud peaaegu terve aasta. Üksi ja koos oma trupiga. See on kooshingamine ja koosolemine.