Kooliajal saadud pisik ei lase pastlaid nurka visata

Kauaaegne Järvamaa tantsu­juht Marika Kuusik ütles, et Seltskond Vilistlaste rühm on tegutsenud vahelduva eduga kaheksa aastat, kuid tänavune ettevõtmine on enneolematult raske ja treeningud nõuavad tantsijatelt suurt pingutust. «Ega ole lihtne oma töö ja õpingute kõrvalt iga nädal trenni teha, kuid just seda eliitrühma tasemel tantsimine nõuab,» lausus ta.