Esna vanas vallamajas filmiti kaadrid kohtuistungist.

Vallamaja korrastaja Tõnu Taal selgitas, et kino pole selles majas varem näidatud ja et see täna teoks saaks, andis vallavalitsus raha kinolina ostuks ja pimendavate kardinate ostuks. Ülejäänud tehnika renditi üheks päevaks.