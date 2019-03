Läänemets märkis, et tema eesmärk oli tuhat häält. Selle ta ka peaaegu saavutas ja on tulemusega rahul.

"Olen tänulik, et inimesed on mind usaldanud. Mulle tuli rohkem hääli kui Paide linnapeale või Järva vallavanemale. Opositsioonist sellist tulemust teha, ma arvan, et see näitab midagi," lausus ta.