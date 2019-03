Jürgen Ligi: et minusse usutakse, on väga hea

Vähemalt sel hetkel, mil Ligi Järva Teataja telefonikõnele vastas. „Ma teadsin, et see arv on väiksem. Aga kui see nüüd tõesti nii on, siis te tegite mulle küll suurt rõõmu,” ei varjanud ta heameelt. Rõõmu tegi järva- ja viljandimaalaste suur toetus, kõigile on Jürgen Ligi selle eest tänulik. „Mul on tänu ja alandlikkuse tunne. Tõesti! Et minusse usutakse, on väga hea,” ütles ta.