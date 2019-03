Reformierakond kogus Järva- ja Viljandimaal 26,1 protsenti häältest ja EKRE tulemuseks jäi 22,4 protsenti. Kuigi vahe ei ole suur, tähendab see, et Reformierakonna nimekirjast on koha riigikogus saanud Jürgen Ligi ja Yoko Alender. EKRE-st pääseb parlamenti üksnes Jaak Madison.

16,7 protsendiga tuli kolmandale kohale Keskerakond. Isamaa toetuseks jäi 16,5 ja sotsidel 12,5 protsenti. Neist kolmest erakonnast pääsevad Toompeale Jaak Aab, Kersti Sarapuu, Helir-Valdor Seeder ja Helmen Kütt.

Eesti 200 häältasaak oli 2,8, rohelistel 1, Elurikkuse Erakonnal 0,9 ja Vabaerakonnal 0,8 protsenti. Üksikkandidaat Jüri Malsubi poolt hääletas 90 inimest ja Vasakpartei poolt kõigest 13 inimest.



6069 inimese toetuse saanud Jürgen Ligi tunnistas, et nii hea tulemus tuli talle üllatusena. „Mul on tänu ja alandlikkuse tunne. Tõesti. Et minusse usutakse, on väga hea,” sõnas ta.

Ligi häältesaak on küll väiksem kui eelmistel riigikogu valimistel, seda näitab ka statistika, mille põhjal on ta saanud 688 häält vähem kui 2015. aastal.