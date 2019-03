Lastefond kutsub üles jätta üks asi ostmata ja teha selle asemel igakuise püsiannetuse

Lastefondi tegevjuht Küllike Hein märgib, et püsiannetajate panus on ülioluline seetõttu, et see annab fondile kindlustunde laekumiste osas ning lubab teha pikemaid lepinguid abivajajatega. “Iga püsiannetaja saab valida ise sobiva toetussumma ning ka väikesest panusest on suur abi,” toob ta välja.

Lastefondi koostööpartner loovagentuuri Salama loovjuht ja partner Madis Ots on seotud olnud pea kõikide Lastefondi heategevuskampaaniatega alates fondi sünnist – algul reklaamiagentuuris Vatson, tänaseks enda loovagentuuriga Salama. “Aastal 2000 pöördus äsjaasutatud Lastefond meie poole küsimusega, kas oleksime nõus annetuskampaaniaid tasuta loovtööga toetama. Muidugi olime nõus ning kaasasime ka koostööpartneriteks ettevõtted, kes oma töö eest fondile arvet ei esita. Juba aastaid toodab telereklaamid Kuukulgur ja raadioreklaamid Orbital Vox, tekstid loeb sisse Ivo Uukkivi, meediat planeerib Vizeum ning tasuta eetriaega ja reklaampindu võimaldavad pea kõik suuremad ja ka paljud väiksemad meediakanalid. Selle aasta reklaamid tõlkis vene keelde Kether Translations,” toob ta välja.

“Väga rõõmustav on olnud näha, milliseks on meie koostöö ajal arenenud Lastefond ning milliseks on muutunud kampaaniate mõju – juba ammu ei piirdu me lihtsalt rahaliste eesmärkidega, vaid seisame ka laiemalt Eesti sotsiaalreklaami ja annetuskultuuri arendamise ning tervishoiusüsteemi rahastamise valupunktidele osutamise eest,” räägib Ots ning kinnitab, et ta on ka ise Lastefondi püsiannetaja.