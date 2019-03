Järvamaa õpilaste kodu-uurimiskonverents tuleb taas.

Õpilastööde konkursi eesmärk on Järvamaa kultuuri- ja loodusloo, mineviku ja oleviku jäädvustamine ning kodukoha ja kodu-uurimise järjepidevuse väärtustamine.

Osalema on oodatud Järvamaa koolide 5.-12. klassi õpilased. Uurimistööd hindab SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseumi moodustatud komisjon.

Järvamaa on ainus maakond, kus noorte kodu-uurimiskonverentsid on haridusasutuste aktiivse osavõtu tulemusel järjepidevalt toimunud juba 42 aastat. Käesoleval õppeaastal toimuv on juba 43.