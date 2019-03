Täna on vastlapäev ja mis oleks parim viis seda päeva tähistada kui mahasadanud lumevaibal lustida. Kelkudega! Vallimäel nõlvadelt alla lastes.

Just nõnda tegid Paide lasteaedade ja koolide lapsed. Tegid vaatamata sellele, et õues on väga märg ja kohati kippus ilm parajaks lumetormiks paisuda.