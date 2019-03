Tunne ajalugu: 20 aastat tagasi avati Paides kireva saatusega ööklubi Ekvaator

Lisaks sai lehest teada, et tulevases lõbustuspaigas käisid remondi- ja korististustööd juba ligemale aasta. Uue koha omanikud pidasid tol ajal baari ka Tallinnas Laagris.

Reklaamiti välja, et ööklubisse on sissepääs üldjuhul prii. Vaid esinejatega või auhindadega õhtul tuli pilet osta.

2014. aastal andis ööklubi Ekvaator andis oma Facebooki lehel teada, et edaspidi kannab klubi nimetust Bucket Baar.

Programmijuht kinnitas toona teavet ja lisas, et muudatusi on ööklubi sisuski. «Osaliselt on juba uuenenud, kuid uueneb veelgi klubi heli- ja valguspark ning muudatusi tuleb programmigi,» täpsustas ta.