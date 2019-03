Kevad laseb end veel oodata

Neljapäeval jõuab Põhjamerele uus madalrõhkkond ja selle idaserv laieneb üle Läänemere. Öösel pilvisus tiheneb. Lääne- ja Põhja-Eestis sajab kerget lund. Edela- ja lõunatuul tugevneb. Õhutemperatuur on öö hakul saartel ja läänerannikul 0°C, mandri sisealadel -6..-11°C, pärast keskööd tõuseb. Hommikupoolikul laieneb sadu üle Eesti, muutub tihedaks ja tuiskab. Pärastlõunal läheb sadu lääne pool üle lörtsiks, õhtul kogu Eestis lörtsiks ja vihmaks. Jäiteoht on suur! Puhub tugev kagu- ja lõunatuul. Õhutemperatuur tõuseb 0..+4°C-ni, Virumaal on ennelõunal kuni -3°C.

Laupäeval liigub madalrõhkkond edasi üle Soome Karjala poole ja selle lõunaservas sajab meil öö hakul enamasti vihma, pärast keskööd läheb sadu üle lörtsiks, hommikul lumeks. Päeval sajab siin-seal lund ja sajuhood on nõrgemad. Puhub väga tugev edela- ja läänetuul, puhanguid on sisemaal üle 15, rannikul üle 20 m/s. Õhutemperatuur on öö hakul +1..+4, hommikuks langeb -3..+1°C-ni, päeval on Põhja-Eestis 0..-2, lõuna pool 0..+3°C, õhtul langeb sealgi alla 0°C.