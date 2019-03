Noored spetsialistid ootavad märkamist

Järvamaa kogukonnafondi juhatuse esimees Valev Väljaots ütles, et õigus stipendiumile kandideerida on kõigil kuni 30-aastastel kõrgkooli või kutseõppeasutuse lõpetanud spetsialistidel, kes on eelneva viie kalendriaasta jooksul asunud tööle Järvamaale ja siin ka elavad.

Väljaots märkis, et kuna stipendium on eelkõige suunatud ettevõtlusvaldkonna spetsialistidele, siis ootavad taotluse esitajaid ka rohkem ettevõtete ja ettevõtjate seast. «Samas võivad taotlusi esitada ka kõikide teiste asutuste esindajad,» märkis ta.

Järvamaa noore spetsialisti stipendium on asutatud 2005. aastal ning selle eesmärk on toetada noorte ja haritud spetsialistide tööle ja elama asumist Järvamaale. Samuti on see tunnustuseks tublidele ja oskustega noortele ning nende eeskuju esiletõstmiseks ja ametite väärtustamiseks.