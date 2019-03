Loodi Valgma kanuuklubi

Kanuuklubi eesmärk on koondada Järvamaa piirkonnast mehi ja naisi, kes soovivad läbi aasta käia erinevatel Eestimaa jõgedel kanuutamas. Paljud on käinud kanuumatkal suvel, aga vähesed teavad, et tegelikult on kanuutamine väga vahva spordiala läbi aasta. Jah, paljud jõed jäätuvad, aga siis saab hoida vormi Esna jõel – jõgi, mis läbib Mündi raba ja pideva allikavee juurdevoolu tõttu Valgma-Paide marsruudil nii naljalt ei jäätu.