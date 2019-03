Nädalavahetusel koguneb üle 300 robootikahuvilise noore

Robootikavõistluse First Lego League avakõne peab sel aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets. Võistluse projektijuht Heilo Altini sõnul on see loomulikult positiivne: „Korraldajana on mul hea meel, et haridusministeerium on esindatud ning toetamas koolirobootika suurimat üritust.“