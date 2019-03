Just see Järvamaa alevik kandideerib Eesti aasta külaks

Eestimaa aasta küla valimise näol on tegemist Eesti külaliikumise Kodukant algatatud traditsiooniga, mis tipneb aasta küla väljakuulutamisega Eesti külade XIII maapäeval tänavu 26. juulil Põlvamaal, Räpinas. Eestimaa aasta küla 2019 juhtmõtteks on “elujõuline küla”.

Algatus saab teoks kaheksandat korda. Kodukandi juhatuse liikme Krista Habakuke sõnul kandideerib tiitlile üks esindusküla kõigist Eesti maakondadest. "Juba märtsis on võimalik kandidaatidel omavahel tuttavaks saada ning mais alustab tööd aasta küla hindamiskomisjon, kes külastab kõiki kandidaate," selgitas ta. Traditsiooniliselt on hindamiskomisjoni tööd juhtinud riigikogu spiiker. Komisjoni kuuluvad maaeluministeeriumi, rahandusministeeriumi, Maalehe, Eesti Leader liidu ja ka 2017 aasta küla esidajad. Koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga toimub Terevisooni vahendusel 3.–14. juunil rahva lemmikküla e-hääletus​, kus ​on võimalik kõigil osaleda.

Väätsa on tugev kogukond, kus julgetakse teha suuri asju, mõelda teistmoodi, usutakse inimeste ühisloomesse ning kus mõistetakse, et meie heaolu sõltub omavahelisest koostööst ning meie oskustest ja teadmistest. Alevik on heakorrastatud: muru alati niidetud ja hoonete ümbrused korras. Võimalusi tegevusteks leitakse ka siis, kui keegi rahalist tuge ei paku. Igaüks teeb seda mis talle meeldib, teeb nii hästi kui oskab ja osaleb seal kus soovib. Väätsal korraldatakse lumememmede paraadi, kortermajade festivali, kaunistatakse jõuluvaateaknaid, siin tegutseb Järvamaa suurim eakate selts Ristikhein, Eesti jalgrattamuuseum ja haridusuuenduste lipulaev Väätsa põhikool.