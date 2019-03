Töökollektiivides tuleb osata vaimse tervise probleemidega inimesi ära tunda ja aidata

Vaimse tervise esmaabi on Eestis tuleviku-teema. See on uuenduslik lähenemine, kuid tuleneb praegustest vajadustest. Üha rohkem töid tehakse just peaga ning selle kasutusvõime säilimine on inimese enda, tööandja või haridusasutuse, lähedaste ja riigi jagatud vastutus. Vaimse tervise häireks klassifitseeritavat seisundit kogeb umbes 40% inimestest elu jooksul. Prognoosid ütlevad, et aastaks 2030 kasvavad vaimse tervise probleemidega kaasnevad majanduslikud kulud suuremaks kui näiteks vähi või diabeediga kaasnevad kulud. Teada on, et ravimata vaimse tervise häired teevad ka füüsilise tervise probleemid sagedasemaks ja nende ravi kallimaks.