SEB uuendab kogu oma pangaautomaatide võrgustiku

"Vaatamata sellele, et SEB põhitähelepanu on suunatud digitaalsete kanalite arengule, on meie eesmärk hoida heas korras kogu panganduse infrastruktuuri. Uuenduse juures pöörame suurt tähelepanu töökindlusele ja kliendikasutuskogemusele, sest pangaautomaadid, millest igaühega sooritatakse keskmiselt 4000 operatsiooni kuus, mängivad meie klientide jaoks igapäevapanganduse kanalina endiselt olulist rolli," ütles SEB juhatuse liige Ainar Leppänen pressiteate vahendusel.