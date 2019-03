Kolm väärt nippi, kuidas koduveini - ja siidrikonkurssil edukalt läbi lüüa

Tartumaalt pärit Meelis Kask, kes võitis möödunud aasta koduveini ja -siidrikonkurssi oma kolm aastat vana pihlakaveiniga teab sõnada, et kvaliteetne tooraine on hea veini alustala, kuigi sellest üksi ei piisa. Hobitegijast veinimeister Kask toob välja kolm soovitust, kuidas on ta ise võiduveinini jõudnud: